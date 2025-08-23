Crisalide, weekend di eventi in prossimità del fiume Bidente

Oggi e domani, in prossimità del fiume Bidente, tra San Colombano e Gualdo (Meldola), si snoda la parte estiva di Crisalide, il festival forlivese di teatro, danza, musica e filosofia organizzato dalla compagnia Masque teatro, con la direzione artistica di Lorenzo Bazzocchi ed Eleonora Sedioli (Masque Teatro) e Sara Baranzoni, studiosa di arti performative e filosofia. giunto alla sua 32ª edizione.

Nella bucolica cornice agreste del Giardino di Gualdo il cartellone estivo presenta ben 13 spettacoli, di cui 7 debutti, tutti site-specific. Oggi e domani (dalle 17.30 alle 22) un viaggio, pensato come un percorso unico, suggestivo e coinvolgente di "poetica dello spostamento" sulle rive del fiume, conduce lo spettatore a scoprire i 13 lavori in programma, che si incastonano perfettamente l’uno con l’altro e con il luogo che li accoglie. Si parte dal giardino in una casa colonica romagnola, che funge anche da base e accoglienza del festival, per poi spostarsi verso un boschetto di noci e, successivamente, sul greto del fiume Bidente, per poi tornare verso il punto di partenza.

L’ingresso all’intera giornata è di 15 euro. Prenotazione obbligatoria. https://2025.crisalidefestival.eu/programma.

o.b.