Crisi coniugali e risate: al Fabbri un grande cast

Il Teatro Diego Fabbri di Forlì, ospiterà da domani a sabato (ore 21) e domenica (ore 16) lo spettacolo di prosa ‘Se devi dire una bugia dilla grossa’ interpretato da Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Paola Quattrini, Nini Salereno, Paola Barale, con Cristina Fondi, Sebastiano Colla, Marco Todisco, Sara Adami e Ilaria Canalini. Il testo, rappresentato per la prima volta nel 1986 da Dorelli, Quattrini, Guida, intende ricordare Pietro Garinei e la ditta Garinei e Giovannini. Il testo originale è di Ray Cooney, tradotto, in versione italiana da Iaia Fiastri, la regia attuale è di Luigi Russo.

Tutto ruota fra la hall e le due camere da letto del Palace Hotel di Roma dove la coppia De Mitri (Antonio Catania e Paola Quattrini) sta vivendo una triste e monotona vita coniugale. La moglie desidera maggiori attenzioni da parte del marito e una vita più partecipata, invece il marito, l’Onorevole De Mitri, le risponde che è impegnato al Viminale, ma questa è una scusa, perché il politico ha in mente un incontro, sempre in questo hotel, con Susanna Rolandi, la splendida segretaria della Fao per una relazione con un membro femminile del governo dell’opposizione. In questo tranello, De Mitri coinvolgerà il suo fedele segretario Mario Girini, ma, attraverso tanti equivoci, alla fine i coniugi scopriranno una dura verità. Come nei precedenti spettacoli gli interpreti incontreranno il pubblico al Ridotto del Teatro, sabato alle 18. L’incontro, gratuito, sarà condotto da Pietro Caruso. Biglietti: 29 euro (platea file 1-17); 27 euro (platea file 18-25 e galleria). Prevendite: presso la biglietteria diurna del Teatro Fabbri (corso Diaz 381) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Info e prenotazioni telefoniche (0543.26355) dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18. Biglietti online su Vivaticket.

r.r.