Domani a partire dalle 16, presso il Palazzo Romagnoli, in via Cesare Albicini 12, si terrà l’incontro dal titolo: ’Dal cittadino arbitro al cittadino sostenibile: misure, progetti e idee per uscire dalla crisi energetico-ambientale’.

Introdurrà il dibattito, Pier Giuseppe Dolcini, presidente della Fondazione Ruffilli, che organizza l’evento. Interverrà lo scienziato, luminare romagnolo, Vincenzo Balzani, dell’universià di Bologna. Parlerà anche Giacomo Frattini, del movimento ambientalista Friday For Future. Incontro visibile sul canale You Tube della Fondazione Ruffilli.