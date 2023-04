Crisi Eurovita, risparmiatori a caccia di tutele

Sono alcune centinaia in Emilia-Romagna i clienti coinvolti nel caso di Eurovita, la compagnia assicurativa finita in amministrazione straordinaria il 31 gennaio scorso, commissariata – fino al 30 giugno prossimo – dall’Ivass, l’ente di vigilanza del settore, per via di una situazione patrimoniale definita "non in linea coi requisiti".

"Abbiamo raccolto alcune richieste di assistenza da parte dei possessori delle polizze di Eurovita", sottolinea Filippo Lo Giudice, responsabile dello sportello Ugl-UgCons Romagna.

"Da diversi giorni i nostri uffici ricevono ogni giorno decine e decine di persone e di telefonate dai nostri concittadini risparmiatori", rimarca Milad Jubran E. Basir presidente di Federconsumatori di Forlì Cesena APS.