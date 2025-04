Crisi subito risolta alla ’Sole Sofa’: "Le cose si possono cambiare"

Nel territorio era emersa un’altra situazione difficile nel settore del mobile imbottito, ma la vertenza si è risolta positivamente per i lavoratori. Da giovedì scorso infatti anche all’impresa ’Sole Sofa’ di Fiumana di Predappio 3 dei 5 dipendenti stavano scioperando, denunciando diverse criticità. "Ma dopo 30 ore di sciopero è stato firmato l’accordo con l’azienda – spiega la sindacalista Sarah Caudiero di Sudd Cobas –, conquistando contratti regolari e diritti".

In precedenza vivevano una condizione di sfruttamento, senza ferie e malattia. "Ora i 3 lavoratori hanno contratti a tempo indeterminato full time e turni di 8 ore per 5 giorni a settimana, invece di turni con 12 ore al giorno per 6 giorni. Questo successo conquistato dimostra come, con la solidarietà dei delegati e l’impegno delle maestranze, si possano cambiare le aziende di un settore che fa della precarietà e dei contratti finti una pratica costante e che tiene sotto ricatto i dipendenti, spingendo sempre più al ribasso le paghe e i costi di produzione. Crescono i lavoratori che non vogliono più accettare queste condizioni – prosegue – e si comincia a vedere in maniera concreta la voglia e la possibilità di trasformare le condizioni di lavoro".

g. b.