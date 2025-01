Cristicchi in scena il 12 e 13 aprile. Incontrada dal 21 al 23 marzo

Variazioni di date e orari per due spettacoli al teatro Diego Fabbri di Forlì. ‘Franciscus’ di e con Simone Cristicchi: subirà una variazione a causa della partecipazione del protagonista al Festival di Sanremo; previsto inizialmente per il 7,8,9 febbraio, sarà posticipato al 12 e 13 aprile con la seguente programmazione: sabato 12 aprile ore 21 per gli abbonati del turno B (in questa data, alle ore 18, si terrà, al Ridotto del Teatro, l’incontro con l’artista); domenica 13 aprile ore 16 per gli abbonati del turno C, e, alle ore 21 per gli abbonati del turno A.

Passando invece a ‘Ti sposo ma non troppo’ interpretato da Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta, saltato a inizio mese, è stato spostato al 21, 22 e 23 marzo; nella giornata del 22 marzo alle ore 18 si terrà l’incontro del pubblico con gli artisti al Ridotto del Teatro. Abbonamenti e biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date di rappresentazione e saranno possibili anche gli eventuali rimborsi presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (aperta dal martedì al sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 18, festivi esclusi) o su Vivaticket.

r. r.