Cristina Cardullo muore a 27 anni dopo 7 mesi di coma: era stata investita a Forlì

Cristina Cardullo aveva 27 anni: è morta dopo 7 mesi di coma

Forlì, 27 febbraio 2023 - E’ morta dopo quasi sette mesi di coma, Cristina Cardullo, 27 anni e originaria di Messina, che era stata investita lo scorso 30 luglio, attraversando viale Salinatore. Dopo l’impatto era stata ricoverata al Bufalini di Cesena, per poi essere spostata nella clinica di lungo degenza di Montecatone, nell’imolese.

Alle 13.30 di quel fatale sabato estivo, Cristina era appena uscita di casa, quando un’auto la travolse. Il conducente non si fermò. Dopo dieci giorni la polizia municipale di Forlì arrestò per omissione di soccorso, l’85enne che era alla guida della vettura: a incastrarlo furono le telecamere di sorveglianza. Ora, con la morte di Cristina, cambia anche l’ipotesi di reato a carico dell’anziano forlivese. Per lui si profila ora l’accusa di omicidio stradale, aggravato dall’omissione di soccorso.

Cristina era arrivata a Forlì giovanissima per studiare, poi si era fermata per lavorare: in città realizzava disegni per gioielli e stoffe. Il 30 luglio 2022 era uscita di casa proprio per lavoro nel primissimo pomeriggio.