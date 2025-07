Critiche al grande palco in piazza. Il Pd: "Centro inaccessibile per 10 giorni"

Festa sì, ma a che prezzo? Troppo alto, secondo i membri del gruppo consiliare del Pd che, in una nota, hanno evidenziato i disagi che comportano il montaggio e la permanenza del palco. "Per quasi 10 giorni – cominciano – un intero pezzo del centro storico è chiuso, con divieto di parcheggio per i residenti e di transito per i mezzi pubblici che sono costretti a cambiare percorso. Questa scelta, giustificata con la necessità di svolgere lavori per accogliere il grande evento di Radio Bruno Estate, appare veramente incomprensibile. In quale città per un singolo evento si blocca un pezzo di quartiere?".

Un disagio che, secondo i dem, sarebbe stato limitato se il palco fosse stato montato, come in passato, sull’altro lato di piazza Saffi: "I costi sostenuti per lo smontaggio della pensilina, giustificati con la necessità di montare un palco semipermanente da quel lato, fanno oggi i conti con gravi problemi logistici. Il rilancio del centro storico passa anche da una maggiore attenzione ai residenti, alle condizioni di vivibilità e accessibilità, all’adeguamento del trasporto pubblico. I residenti del centro ormai ogni giorno affrontano difficoltà maggiori rispetto a chi abita fuori dal centro, compresa l’assurda chiusura di questi giorni che denota una grossolana e mal pensata pianificazione dei grandi eventi".

Una posizione che, precisano, non coincide con un’ostilità nei confronti dell’evento in sé: "Il tema, naturalmente, non è quello di essere contrari a concerti o grandi eventi in piazza, pur nella consapevolezza che da soli non bastano a rilanciare il centro, ma di sollecitare l’amministrazione ad avere maggiore cura del contesto in cui vengono organizzati, specialmente quando le date sono previste con largo anticipo, in modo da tale da permettere sia la fruizione di questi eventi ai cittadini che una tranquilla quotidianità ai residenti del centro".