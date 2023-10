Croce Rossa colpita. Il presidente nazionale:: "Ricostruiremo tutto. Qui salvate tante vite"

Polo rossa d’ordinanza, zainetto sulle spalle come un qualsiasi studente: Rosario Valastro, presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, alle 13 si è presentato puntuale nella sede Cri di Castrocaro Terme e Terra del Sole, letteralmente devastata dall’alluvione dello scorso maggio. Accompagnato dal presidente del comitato forlivese Davide Gudenzi, dalla responsabile della sezione locale Giuliana Biondi e dal sindaco Francesco Billi, Valastro ha dapprima visitato l’immobile di via Battanini, ubicato accanto al polo sportivo e alla sede dell’Avis (che ha purtroppo subito la stessa sorte), letteralmente a due passi dall’alveo del Montone.

"L’esondazione del fiume e quella del canale hanno sommerso i locali, tuttora inagibili" ha spiegato Biondi. La violenta azione di acqua e fango ha lasciato in eredità evidenti segni sulle pareti, a circa un metro e venti centimetri di altezza. Le stanze sono state ripulite grazie all’impegno e alla dedizione dei circa 50 volontari, oggi itineranti tra Forlì, l’emporio solidale allestito al Foro Boario, e la sede di Meldola. Le prese elettriche, fuori dall’abituale collocazione, penzolano verso il pavimento mentre in bacheca qualche foto ingentilisce un ambiente violato ma in cui si percepisce ugualmente calore. All’esterno viene mostrata al presidente la piccola area verde che ospitava l’emblema della Croce Rossa realizzato con sassolini bianchi e rossi e le rose Solferino, "fiorite pochi giorni dopo il disastro, più forti dello stesso fango – ha aggiunto Giuliana –. Per fortuna dopo la prima allerta del 2 maggio avevamo messo in salvo le due ambulanze. Di recente, a malincuore, abbiamo dovuto buttare gli infissi che eravamo riusciti a scardinare, purtroppo inservibili. C’è un muro in cartongesso impregnato di acqua da abbattere e ricostruire. Non sappiamo ancora quando riusciremo a rientrare".

Al termine del sopralluogo, il leader nazionale della Cri si è fermato a salutare i volontari. "Questa mia visita è doverosa – ha dichiarato –. Grazie per quello che avete fatto per un evento che ha segnato l’intera comunità, farò di tutto per aiutarvi a fronteggiare i danni subiti, ne parlerò con l’Amministrazione comunale", ha concluso incrociando lo sguardo del sindaco Francesco Billi. "Il Comune è sempre molto presente" ha sottolineato Biondi.

Una carezza a Stella e Margot, i due collie dell’unità cinofila, prima di risalire in auto e raggiungere il municipio, dove si è tenuto l’incontro formale. E nel salone consigliare Valastro ha ribadito ancora una volta l’ammirazione verso i ragazzi della sezione castrocarese e terrasolana. "Quanto distrutto sarà ricostruito", ha ribadito prima di documentare la visita sulla sua pagina Facebook. "L’importante è aver contribuito a salvare vite umane! L’associazione è stata una presenza costante al fianco della popolazione e il Comitato nazionale investirà i proventi delle donazioni in interventi per rimettere in sesto i comitati e realizzare opere per la comunità locale". Emotivamente coinvolto il sindaco Billi: "Ringrazio il presidente per averci onorato della sua visita – ha detto il primo cittadino –. È stato un momento ricco di significato e di riflessioni concrete per guardare al futuro del territorio dopo l’alluvione, ma anche l’occasione per ribadire vicinanza e gratitudine a tutta la Croce Rossa Italiana che anche nel nostro Comune svolge un servizio davvero prezioso nella quotidianità e nell’emergenza".

Dopo la visita a Castrocaro, il presidente Valastro ha fatto tappa anche a Forlì, precisamente al Foro Boario, nella sede che, dallo scorso maggio, la Croce Rossa sta utilizzando per la distribuzione degli abiti alle famiglie alluvionate. All’incontro, oltre ai volontari della Croce Rossa, hanno presenziato anche l’assessora al welfare Barbara Rossi e quella al centro storico Andrea Cintorino. Valastro qui ha ascoltato le parole dei volontari che hanno voluto fare il punto del loro lavoro: "Dall’inizio dell’alluvione ad oggi – spiegano – abbiamo aiutato in totale 476 nuclei famigliari, dando una mano a 1316 persone che sono venute qui a prendere abiti e altri beni di prima necessità".