Croce Rossa, Comune al fianco dei volontari

In occasione della Giornata Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il Comune di Meldola ha aderito all’invito del Comitato Croce Rossa di Forlì, esponendo la bandiera della CRI in Municipio, consegnata dal presidente del Comitato di Forlì Davide Gudenzi e dai volontari di Meldola al sindaco Roberto Cavallucci. "Il Comune con questa adesione vuole testimoniare la condivisione dei valori di Croce Rossa Italiana: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità. Un ringraziamento ai volontari, agli operatori CRI e della Mezzaluna Rossa impegnati in Italia", ha detto Cavallucci.