Croce Rossa, corso a Meldola per nuovi volontari

Meldola ha festeggiato nei giorni scorsi il 39°anniversario della fondazione della Croce Rossa cittadina sorta nel 1984. Per l’occasione il sindaco Roberto Cavallucci ha partecipato alla funzione religiosa celebrata dal parroco don Enrico Casadio, insieme al presidente di Croce Rossa Davide Gudenzi e ai tanti volontari. "È stato un importante momento – ha detto il sindaco nel suo saluto –, per testimoniare l’adesione e la condivisione di tutta la nostra città ai valori fondanti di ‘Croce Rossa’: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità. Quel simbolo ‘La croce rossa su sfondo bianco’, nata nella metà dell’Ottocento per assicurare l’assistenza medica neutrale in caso di guerre, è un punto di riferimento sicuro per ognuno di noi". Il sindaco stesso e Gudenzi hanno poi ringraziato tutti i volontari "che hanno garantito e garantiscono un servizio fondamentale e unico per la nostra comunità".

Tra le numerose iniziative messe in campo durante l’anno, martedì prossimo alle 20.30 partirà, per l’appunto presso la sede della Croce Rossa di Meldola all’Istituzione ‘Davide Drudi’ (via Rimbocca 1). il nuovo corso per diventare volontari. Le lezioni si svolgeranno tutti i martedì e giovedì sera per un totale di 13 incontri (info: 320.8593696).

o. b.