Croce Rossa, corso base al via: "Ecco come diventare volontari"

Il corso base per diventare volontari della Croce Rossa Italiana, nello specifico dell’associazione di Forlimpopoli-Bertinoro, è stato presentato ieri sera nella sede della Cri stessa in via Maestri del Lavoro d’Italia 210 nella città artusiana. Il primo passo per entrare nel mondo della Croce Rossa è proprio quello di imparare i principi fondamentali che stanno alla base di questa associazione, così come la sua storia. "Fondamentali e basilari per ogni volontario – spiega la presidente della sezione locale Forlimpopoli-Bertinoro, Debora Luongo – sono poi le nozioni di primo soccorso e le manovre salvavita. Anch’esse verranno spiegate durante le lezioni del corso". Si parte il 22 ottobre e si termina il 26 novembre, tutti i martedì e i giovedì sera alle 20,30. La sede delle lezioni rimane sempre la casa della Cri in via Maestri del Lavoro.

"Il corso serve per entrare a far parte attivamente della vita del nostro comitato – continua la presidente –, che conta 240 volontari, che sono il cuore pulsante della Cri e che, quotidianamente, offrono sostegno alle persone vulnerabili. Nel comitato di Forlimpopoli-Bertinoro offriamo assistenza umanitaria intervenendo in caso di emergenze, come durante i disastri naturali, per esempio durante le recenti alluvioni, ma anche di tipo sanitario, come è avvenuto per la pandemia". Ma non solo: ogni giorno i volontari sono impegnati in trasporti ed emergenza sanitaria, e nel sostegno delle persone in difficoltà, attraverso uno sportello di ascolto e la distribuzione di viveri. Anche se non si è partecipato alla presentazione di ieri sera è ancora possibile prendere parte al corso iscrivendosi al sito gaia.cri.it. Per informazioni: 334 1680177 o forlimpopolibertinoro@cri.it.

Matteo Bondi