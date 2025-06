Croce Rossa, corso di primo soccorso

A Castrocaro continuano gli incontri curati dalla sezione locale della Croce Rossa per insegnare ai cittadini le pratiche di primo soccorso, volte a fronteggiare le emergenze domestiche e non solo. Mercoledì alle 21 nella piazza Paul Harris (all’intersezione tra viale Marconi e via Dante Alighieri, a fianco del Gran Caffè 900) i volontari spiegheranno ai presenti i comportamenti da adottare nelle situazioni critiche che possono presentarsi nella quotidianità. L’incontro fa seguito a quelli molto partecipati svoltisi in biblioteca, nel Palazzo pretorio di Terra del Sole e nel teatro parrocchiale di Pieve Salutare per far conoscere il corretto uso del Dae, il defibrillatore semiautomatico, presente in numerosi siti del territorio comunale nell’ambito del progetto Comune cardioprotetto. Altri appuntamenti formativi e informativi sono andati in scena nelle ultime settimane alla biblioteca comunale Battanini. Info: coordinatore.castrocaro@criforli.it, 334.9413553.