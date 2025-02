Croce Rossa, corso per nuovi volontari

Verrà presentato domani nella biblioteca comunale Plebino Battanini di Castrocaro Terme e Terra del Sole il corso per diventare volontari della Croce Rossa Italiana. Un’iniziativa promossa dal Comitato di Forlì

e dal gruppo delle due cittadine affratellate sotto un unico gonfalone. Alle 20.30 saranno presentate le attività e le lezioni in programma, incentrate sul primo soccorso e la protezione civile, i trasporti sanitari e i soccorsi speciali, le attività socio-assistenziali e quelle che coinvolgono i giovani. Unico requisito per diventare volontario è avere compiuto 14 anni. Per info: 334.9413553. La biblioteca si trova in viale Marconi 115 in seno

al parco delle scuole.