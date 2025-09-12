Croce Rossa, disastri simulati a Forlimpopoli

Il fine settimana appena iniziato vedrà a Forlimpopoli l’allestimento di un campo base di soccorso per le diverse calamità che potrebbero colpire il territorio all’interno di varie simulazioni, tra cui una scossa sismica, in grado di generare un incidente radioattivo, e la ricerca di persone scomparse.

I primi soccorsi, gli interventi di emergenza, la decontaminazione saranno messi in campo da oltre 300 volontari della Croce Rossa Italiana che parteciperanno a una complessa esercitazione promossa dal Comitato regionale Emilia-Romagna, da oggi fino a domenica. Si tratta del Campo Addestrativo Regionale dell’Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi, organizzato da Cri regionale in collaborazione con il Comitato di Forlimpopoli-Bertinoro, al quale parteciperanno volontari provenienti da tutta l’Emilia-Romagna. I partecipanti si daranno appuntamento presso il Centro Polisportivo ‘Luca Vitali’ di via del Tulipano a Forlimpopoli per mettere in campo alcuni scenari operativi, resi estremamente realistici grazie anche alla presenza di attori e simulatori che renderanno estremamente realistiche diverse situazioni emergenziali.

A rendere il quadro operativo dell’esercitazione ancora maggiormente aderente alla realtà, la presenza in volo di un elicottero Agusta A109 Nexus della componente aerea dei Carabinieri, in forza al 13° Nucleo Elicotteri di Forlì, che si coordinerà con una pattuglia a terra dell’Arma. Un altro importante contributo sarà garantito dalla Polizia di Stato, che metterà a disposizione una volante che opererà con il proprio equipaggio nelle aree coinvolte dalla esercitazione. "La formazione continua e gli addestramenti costanti rappresentano per Croce Rossa Italiana la base – spiega Giuseppe Zammarchi, presidente di Croce Rossa Emilia-Romagna – per operare in maniera efficace e tempestiva in ogni contesto emergenziale. Solo attraverso esercitazioni regolari, che riproducano scenari realistici e complessi, è possibile mantenere elevato il livello di preparazione e garantire interventi sicuri, coordinati ed efficienti".

Attraverso esercitazioni mirate e corsi dedicati, il campo offrirà l’opportunità di consolidare competenze, migliorare il lavoro di squadra e rafforzare la prontezza operativa, per affrontare con efficacia le sfide derivanti dalle diverse situazioni di crisi. A Forlimpopoli, nella piazza principale, saranno allestiti gazebo per fornire informazioni sullo svolgimento della esercitazione e un centro di accoglienza delle vittime provenienti dagli scenari di esercitazione.

Matteo Bondi