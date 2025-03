Croce Rossa, pronta la sede: "Ripartiamo dopo sei mesi. Qui farmaci, poi l’ambulatorio"

Sembravano le dichiarazioni di facciata di chi, appena insediato, prospetta risultati nel breve periodo. Invece Emanuele Pignatiello, commissario del Comitato di Forlì della Croce Rossa Italiana, ha mantenuto la promessa: ieri, alla presenza della vicepresidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Debora Diodati, la sede di viale Roma 26 è tornata pienamente operativa.

Alle cerimonia di inaugurazione, dopo i lavori di restauro, erano presenti gli onorevoli Jacopo Morrone e Rosaria Tassinari, l’assessora alla cultura della Regione Emilia Romagna Gessica Allegni, il presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, il presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna della Cri, Giuseppe Zammarchi e, naturalmente, gran parte del popolo, in divisa rossa, dei volontari e dei dipendenti del Comitato di Forlì.

Una grande emozione per loro che nell’ultimo anno hanno visto crollare parte delle certezze, con un consiglio di amministrazione appena insediato dimessosi dopo solo due mesi, con conseguente commissariamento, lavori della sede interrotti per mancati pagamenti e una situazione finanziaria non certo rosea. Era settembre dello scorso anno, quando Pignatiello, appena insediato, dichiarò che il primo obiettivo era riportare i volontari e i dipendenti nella loro casa. Dopo sei mesi, quella casa tornerà ad ospitare i 480 associati alla Croce Rossa di Forlì.

C’è una grande sala, dove si svolgono i corsi di formazione, gli spogliatoi attrezzati, vari spazi in cui svolgere l’attività dei volontari e del gruppo giovani, gli uffici amministrativi, il punto ristoro.

"Abbiamo appena formato 40 nuovi volontari per le vallate – spiega il commissario –, mentre ad aprile partirà il corso base per gli aspiranti volontari della città". Il nuovo defibrillatore è stato donato dal Forlì Calcio, mentre un secondo andrà nella nuova ambulanza in arrivo a breve dalla sede nazionale. "Nei prossimi mesi sarà attivo anche il servizio solidale di distribuzione dei farmaci generici da banco – spiega Pignatiello mostrando il nuovo magazzino automatizzato che sarà operativo a breve –, si tratta di un progetto nazionale che vede coinvolto l’ordine dei farmacisti, a cui Forlì adesso può aderire proprio perché abbiamo le strutture opportune per farlo".

Le facce dei volontari rivelano l’orgoglio per la loro ‘nuova’ sede. Il lavoro non è finito. Oltre a tutte le attività da portare avanti, ci sono piccoli interventi di miglioramento da terminare. "Per quanto riguarda il cantiere, siamo in linea con i pagamenti del 2024 – assicura Pignatiello – con le ditte che ci hanno aiutato e ci sono venute incontro per i lavori. Altri, più piccoli, li faremo nei prossimi giorni e abbiamo la copertura per farli. La parte di sede su via Mellini, dove si svilupperà il progetto sociale di accoglienza, con un ambulatorio medico e infermieristico, è ferma. Nei prossimi tre anni dovremo trovare i fondi per poter portare a termine il progetto, così come l’impianto fotovoltaico previsto sul tetto sopra la sala grande". Tra i nodi ancora da sciogliere, resta la controversia economica e giudiziaria con la cooperativa Taras in merito all’utilizzo dell’hotel Paradise Airport per l’accoglienza dei migranti.

La vicepresidente nazionale ha poi confermato che il mandato del commissario Pignatiello è stato prolungato fino al 25 giugno di quest’anno.