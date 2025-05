Croce Rossa, torna il camp per i giovani al parco Lama

In occasione della settimana della Croce Rossa, il Comitato di Forlimpopoli-Bertinoro propone anche quest’anno un camp al parco urbano ‘Luciano Lama’ dove i ragazzi delle scuole dei due paesi potranno approfondire le attività che la Cri svolge. Un percorso con vari punti operativi, dimostrazioni di simulazione di primo soccorso, ricerca di persone sotto le macerie in caso di sisma, casi di insufficienza respiratoria con manichino al fine di segnalare il giusto modo di intervento in attesa dei mezzi di soccorso.

Si potrà visionare l’interno di un’ambulanza allestita per attività di emergenza-urgenza e provare alcuni degli strumenti sanitari in uso al suo interno come barelle, asse spinale, bendo stecche, collari per immobilizzazione del collo. Si illustreranno anche le attività speciali con l’allestimento di una tenda pneumatica di protezione civile adibita a punto di primo soccorso sanitario.

Uno spazio sarà poi dedicato alla presentazione delle attività del gruppo giovani. Ai ragazzi verrà anche spiegato come effettuare la chiamata al 118 in caso di necessità. L’allestimento del campo, dalle 9.30 alle 12.30, è l’atto conclusivo di un percorso informativo rivolto ad alcune classi degli istituti scolastici di Bertinoro e di Forlimpopoli col progetto ‘La Cri incontra la scuola’. Durante l’anno si sono tenute due lezioni teoriche nelle classi aderenti, in cui si è parlato di cosa sia la Croce Rossa e di quali siano le sue attività sul territorio, proponendo anche nozioni di primo soccorso. La Cri di Forlimpopoli e Bertinoro può contare su 248 volontari.

Matteo Bondi