‘Cronache di guerra’. Il dramma di 80 anni fa

Sarà presentato domani sera alle 20.45, alla sala assemblee della Casa del Lavoratore di Bussecchio di Forlì (via Cerchia 98) il libro ‘Cronache di guerra e Resistenza nel cuore della Romagna. Dall’Armistizio alla Liberazione’ di Marco Viroli e Gabriele Zelli (società editrice ‘Il Ponte Vecchio’, Cesena, 2024). L’evento prende in esame i circa 18 mesi dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945, quando terminò la Seconda guerra mondiale, ed è in calendario a pochi giorni dall’80° anniversario della Liberazione di Forlì, il 9 novembre 1944.

L’appuntamento è organizzato dalla cooperativa Casa del Lavoratore di Bussecchio in collaborazione con il Circolo Arci di Bussecchio e il Comitato Pro Forlì Storico-Artistica, vedrà la partecipazione degli autori e l’intervento di Giorgio Barlotti, presidente della Cooperativa Casa del Lavoratore. L’ingresso è libero. Ad arricchire la serata saranno gli intermezzi musicali eseguiti da Filippo Pantieri alle tastiere e Marina Maroncelli, soprano, che proporranno musiche di compositori noti.

"‘Dall’Armistizio alla Liberazione’ è molto più di una semplice ricostruzione storica. Si tratta di un’opera profondamente sentita – commentano gli autori Viroli e Zelli – frutto di un lavoro di ricerca negli archivi, nella raccolta di testimonianze dirette e nel riesame di documenti per restituire al lettore una visione completa e dettagliata di quel drammatico periodo". Il volume infatti approfondisce tematiche centrali come le atroci repressioni nazifasciste, le deportazioni, le azioni dei partigiani e i sacrifici dei civili, offrendo un ritratto vivido e crudo di quel periodo.

Gli autori, molto conosciuti ed apprezzati, si soffermano anche sugli sforzi della popolazione per resistere e riorganizzare la vita sociale in un contesto segnato da violenza e distruzione, dando rilievo alle vicende individuali e collettive dei protagonisti della Resistenza, collegando la vicenda forlivese nel più vasto contesto della Resistenza italiana ed europea. Tra i contributi presenti quelli di storici e giornalisti locali come Oscar Bandini, Ennio Bonali, Maurizio Gioiello, Marino Mambelli e Mario Proli. Info: 349.3737026 (Gabriele Zelli).