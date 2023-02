Cronisti in classe, al via la grande avventura per gli studenti scrittori delle scuole medie

Sta per iniziare l’edizione numero 21 di ‘Cronisti in classe’, il progetto promosso da Qn-Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno per avvicinare gli studenti delle scuole medie al mondo dell’informazione, che sia su carta o in digitale, cimentandosi nella realizzazione di una pagina di giornale. Un progetto culturale e didattico per avviare le giovani generazioni alla lettura dei quotidiani e alla conoscenza con sguardo critico e consapevole dei fatti di cronaca e delle grandi sfide dei nostri giorni. Un vero e proprio ‘campionato di giornalismo’, insomma, il cui inizio è fissato per martedì prossimo, quando prenderà il via la pubblicazione dei lavori prodotti dalle scuole. Una formula vincente, che in ventuno anni si è rafforzata ed è cresciuta. La conferma, ancora una volta, viene dai numeri. E questa nuova edizione, nelle varie città dove le nostre testate sono presenti, potrà contare sulla partecipazione di oltre 450 scuole coinvolte, pari a più di mille classi iscritte all’iniziativa, per un totale di oltre 22mila studenti di Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Lombardia, Umbria e provincia de La Spezia. Ma cosa dovranno fare gli studenti-giornalisti? Insieme ai loro insegnanti si cimenteranno nella realizzazione di una vera pagina di giornale, completa...