‘Cross the line’ in scena al Testori Il Teatro Testori ospita domani la replica di ‘Cross the line’, progetto di formazione per giovani della compagnia Rodisio. Interpretato da Salvatore Alfano e Gaia Barili, lo spettacolo esplora il concetto di ‘Linea’ in vari contesti. Un'opportunità di riflessione su temi cruciali.