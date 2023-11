Cruciani Costruzioni in attività da 50 anni

Una storia forlivese fatta di passione e lavoro e un uomo, Luigi Crociani, che nel 1973 fonda la Crociani Costruzioni. L’azienda forlivese ha compiuto quindi 50 anni e si occupa di opere edili, civili e industriali e di ristrutturazione di interni ed esterni. La piccola ditta si espande ed è guidata oggi dai membri della famiglia Matteo, Stefano e Daniele (da sinistra nella foto) : conta 10 dipendenti e mantiene uno stretto legame con il territorio.

"La nostra azienda – spiega Daniele Crociani – segue ogni fase dell’opera, dallo studio di fattibilità alla progettazione, compreso il rilascio dei permessi e la direzione lavori in cantiere sino all’ultimazione del manufatto". L’impresa, che ha sede in via Bartolomeo Vanzetti a Forlì, è un partner solido e affidabile, tecnologicamente avanzato, con cura dei particolari e garantisce serietà e rispetto delle tempistiche, grazie a personale qualificato e l’utilizzo di materiali innovativi. "Abbiamo clienti in tutto il territorio provinciale – afferma Crociani – e lavoriamo da diversi anni con realtà locali come banche, aziende e amministrazioni pubbliche per la manutenzione del patrimonio immobiliare".

Servizi a 360 gradi quelli offerti, come demolizioni e ricostruzioni di edifici, ristrutturazioni, consolidamento antisismico, efficientamento energetico, risanamento di murature e rifacimento di tetti. E a Vecchiazzano, a Villa Carolina, l’azienda ha voluto festeggiare la ricorrenza della sua attività con un pranzo, momento conviviale con la presenza del sindaco Gian Luca Zattini e dei clienti e fornitori.

Una passione dunque che continua da 50 anni, una storia fatta di professionalità e competenza, capace di tramandare di generazione in generazione i valori del lavoro e coniugare insieme tradizione e innovazione.

g. b.