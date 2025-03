Cucina e romanzi, due presentazioni

Domani alle ore 15.45, nella sala ex consiglio del palazzo della Provincia, nuovo appuntamento con la rassegna ‘I Provinciali: vetrina di autori e libri’, con la presentazione di due libri il cui trait d’union è la cucina. ‘Il sale bianco della locanda’ della bolognese Silvia Scapinelli è un romanzo di formazione, la storia di un ragazzo che intraprende la sua carriera come allievo dell’Istituto alberghiero e diventerà un famosissimo chef in un percorso fatto di successi ma anche di crisi. Ne ‘I mangiari di Romagna tra ieri e oggi’ di Donatella Di Cicco Naldini, invece, frugando in vecchi ricettari e in ricettari tramandati da mamme, dalle classiche vecchie zie, cuoche provette, i ricordi sono affiorati lasciando spazio a brevi racconti, poesie, aneddoti, filastrocche. Presenta Jenny Laghi. Ingresso libero.