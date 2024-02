Cucinarte all’Alberghiero. Studenti e chef stellato per una serata da sogno: "Complimenti, brigata"

"Un percorso che riprende da dove lo avevamo interrotto. Quello di questa sera non è il primo incontro della nuova rassegna di CucinArte, ma il prosieguo di quella che dovemmo interrompere quattro anni fa a causa della pandemia di Covid". Con queste parole Basilio Papa, maître e professore all’istituto alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli, ha accolto lunedì scorso gli invitati alla prima serata della rassegna dedicata all’incontro tra alta cucina e arti. "L’anima della rassegna" così lo ha definito Papa la dirigente scolastica della rinomata scuola superiore, Mariella Pieri. Poi ha presentato gli artisti Antonio Giosa e Stefano Ricci che hanno interloquito con il proprietario del ristorante La Buca di Cesenatico, Andrea Bartolini, il cui chef, Matteo Tonin, ha guidato le brigate di cucina di tutte e tre le classi quinte dell’istituto.

CucinArte non è solo un evento aperto al pubblico, che può così gustare piatti stellati in una cornice di elegante connubio artistico tra musica, pittura e scultura, ma anche una vera e propria sfida per mettere alla prova i tanti studenti che frequentano il prestigioso istituto forlimpopolese.

In cucina, anzi nei tre laboratori di cucina, i ragazzi si trovano a lavorare fianco a fianco con lo chef stellato, in questo caso Tonin, ma da queste parti sono passati anche Cracco, Barbieri, giusto per citare i due più televisivi, noti al grande pubblico per la loro partecipazione a Masterchef e ad altri programmi che scovano ’talenti ai fornelli’.

Nel mentre, nel salone dei ricevimenti, altri studenti, sotto l’attenta supervisione dei loro professori, allestiscono al meglio la sala, dove altri colleghi la sera serviranno i commensali. Nell’ingresso, intanto, le studentesse e gli studenti di accoglienza allestiscono il guardaroba e il desk di accoglienza. Tutto questo avviene nel pomeriggio: la sera, poi, cambia tutto. La sala è allestita di tutto punto, studenti in uniforme, a seconda del ruolo, sono pronti ad accogliere chiunque varchi i portoni d’ingresso dell’Alberghiero, andando a indicare il tavolo assegnato, dove si terrà la conferenza, suggerendo di lasciare il soprabito in guardaroba. Lo chef Tonin, durante le preparazioni del pomeriggio, si era detto favorevolmente impressionato dalla voglia di imparare dei ragazzi: "Mai avuto una brigata così numerosa e così giovane".

Giovani certamente, ma già capaci. Sotto la guida dello chef e dei professori di cucina, i piatti che arrivano in sala sono spettacolari: ricciola, sgombro, rombo, pesci del nostro mare, come da filosofia della Buca, impreziositi dall’estro di Tonin e dalle capacità della brigata. Se il Covid aveva interrotto la rassegna 5 anni fa, un’altra tragedia, più recente, accompagna in qualche modo la cena della ripartenza: sono, infatti, appese alle pareti, alcune fotografie ‘rovinate’ dalle acque dell’alluvione, che portano ora il ricordo, non solo del soggetto fotografato, ma anche del passaggio del fiume. Immagini emblematiche del drammatico evento che ha colpito la Romagna nel maggio scorso, allestite per l’occasione da Federica Nannini e Roberto Braga. A completare questa parte di rassegna ci saranno altre due serate con altrettanti chef stellati e artisti da conoscere.