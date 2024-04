Cucinarte, ultimo appuntamento all’alberghiero con Gilmozzi

Sarà la cucina dolomitica dello chef stellato Alessandro Gilmozzi, a capo del ristorante El Molin a Cavalese in val di Fiemme, a chiudere la settima edizione di CucinArte all’istituto alberghiero di Forlimpopoli.

E’ in programma domani, infatti, la terza serata dedicata al connubio tra la cucina stellata e l’arte. Già sold out da tempo, come del resto i due precedenti appuntamenti, tanto che la dirigente scolastica dell’Istituto artusiano non ha che parole di elogio per questa edizione.

"Bilancio più che mai positivo, anzi direi sbalorditivo, per la settima edizione della rassegna – commenta la dirigente Mariella Pieri – sia per l’affezionata partecipazione del pubblico che ha reso ogni serata sold-out in pochi giorni sia per il prestigio dei professionisti che ogni volta la kermesse ha saputo coniugare sia per l’elevata ricaduta formativa che l’esperienza ha avuto per i nostri ragazzi. Così la formula di CucinArte si è confermata ancora una volta vincente proprio per il suo intento di promuovere l’espressione dell’arte culinaria all’interno di una più ampia esperienza culturale, attraverso una formula che fonde tra loro l’arte della tavola e il piacere del palato con le espressioni artistiche della pittura e della scultura in una profonda alchimia dei sensi".

La cucina dolomitica contemporanea dello chef Alessandro Gilmozzi dialogherà con le sculture in metallo e in ferro battuto di Roberto Giordani e la pittura dalla forte carica espressiva di Matteo Sbaragli in bilico tra realtà e immaginazione.

Matteo Bondi