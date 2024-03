Cucine, telefoni e vasche. Quante polemiche: tutti contro tutti

C’è stato un momento, dopo l’estate, in cui le polemiche sull’alluvione sembravano placarsi: erano arrivati i fondi del commissario Figliuolo per i Comuni, non solo per la somma urgenza, ed erano state pubblicate le ordinanze per i rimborsi ad aziende e famiglie. Poi il clima è di nuovo cambiato. E in questo non può essere secondario l’avvicinarsi all’appuntamento elettorale delle amministrative, l’8 e 9 giugno.

Di certo la politica trova terreno fertile. Perché, nonostante la buona volontà (l’altra settimana la struttura commissariale ha lanciato una serie di iniziative anti-burocrazia), i problemi ci sono ancora. Soltanto negli ultimi giorni sono emersi quelli delle utenze telefoniche servite dalla centralina di Borgo Sisa (in particolare Durazzanino e Malmissole) e quello delle cucine mancanti. Nel primo caso, Tim ha inviato i solleciti di pagamento a chi ha deciso di non pagare più a fronte dell’assenza del servizio; nel secondo un problema dell’azienda che ha donato la restante fornitura ha provocato malumori, nonostante il compendio di 1.620 euro erogato dal Comune.