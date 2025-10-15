Cucito e ricamo, torna la passione: "Per me è un lavoro. E lo tramando ad altri"

Rammendare gli abiti, anziché buttarli via, è tornato di moda: a confermarlo è la 55enne forlivese Federica Siboni (foto a fianco), titolare di ‘Fedifo Shop & lab’, in via Edmondo De Amicis, e ideatrice di ‘Metti a posto i panni!’, un ciclo di laboratori, in 6 serate, per riscoprire cucito, ricamo e creatività sostenibile. A poche ore dalla pubblicazione del programma sui profili social del negozio, infatti, l’iniziativa – cominciata lo scorso 30 settembre – era già ‘sold out’ (nella foto a destra, un momento del corso). Un successo così strepitoso da convincere Siboni a mettere in calendario, a partire da gennaio, una seconda edizione. Federica insegna ai partecipanti come rattoppare una giacca, rinfrescare un vecchio capo o rammendare un piccolo buco.

Federica Siboni, sembra di fare un tuffo nel passato: nell’epoca del fast fashion, la moda usa-e-getta, ha ancora senso dedicare tempo e impegno al rammendo di un capo, piuttosto che rimpiazzarlo con uno nuovo?

"Ha senso oggi più che mai. Mi auguro, anzi, che questi laboratori facciano capire alle persone il valore dei capi che si acquistano, affinché, un domani, ci pensino due volte prima di gettarli nella spazzatura. Tutto il ciclo di vita di un capo dev’essere ripensato: non si può indossare un abito un paio di volte e poi buttarlo via perché ‘non ci piace più’. Non facciamo che creare altri rifiuti".

E se un abito ‘non ci piace più’, non si adatta più alle nostre forme o, semplicemente, non è più di moda?

"Vi insegno, appunto, a ‘ripensarlo’, utilizzando alcune tecniche di ricamo creativo. Non sarà un abito ‘nuovo’, sarà una creazione che parla di noi e del nostro vissuto".

Quali altri trucchi condividerà con i partecipanti?

"Ad esempio, come ricavare delle shopping bag da maglie sintetiche e tessuti tecnici, che oggi sono tanto diffusi quanto, ahimè, difficili da riciclare ed estremamente inquinanti, se abbandonati tra i rifiuti".

Da chi ha appreso l’arte del ricamo?

"Ho imparato a cucire da bambina, nel laboratorio di mia zia. Sa qual è uno dei grandi mali dei nostri tempi? In passato, i rudimenti del cucito venivano insegnati a scuola: tutte le bambine sapevano almeno attaccare un bottone o rammendare un buchino. I ragazzi avevano modo di imparare durante la leva militare. Lo smarrimento di competenze manuali così preziose è una perdita immensa per le generazioni più giovani".

Lei, invece, ha affinato le sue competenze a Londra, culla della sartoria europea.

"Ho studiato ricamo e design della moda al London College of fashion e a Londra sono rimasta per sette anni, lavorando al fianco di professionisti di fama internazionale. Una volta rientrata in Italia, ho proseguito il percorso come ricamatrice, fino a investire in uno spazio tutto mio a Forlì: un negozio e laboratorio dove creare e proporre capi unici, spesso realizzati con materiali di recupero".

Si aspettava tanta partecipazione alla sua iniziativa?

"No, ma ci speravo: tante clienti mi hanno confidato che lo frequenteranno anche per le virtù terapeutiche del ricamo. Per due ore e mezza non si guarda il cellulare, si condivide il piacere di creare qualcosa con le proprie mani e, soprattutto, si libera la mente dallo stress".

