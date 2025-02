Cultura, bando del Comune. Stanziati 1,2 milioni per tre anni: "Sostegno alla vivacità del settore"

Trentamila euro in più rispetto al precedente triennio (10mila annui, in parole povere), per "favorire lo sviluppo e la diffusione dell’offerta culturale cittadina, valorizzandone la pluralità delle espressioni artistiche e la capacità di operare in rete".

Il Comune di Forlì ha messo a disposizione 1 milione 200mila euro per il triennio 2025-2028, da assegnare mediante contributi finanziari attraverso la pubblicazione di un apposito bando. Le risorse, 30mila in più rispetto al precedente triennio, 400mila su ogni annualità, sono suddivise per le tre nuove aree tematiche individuate dal bando: arti performative (musica, teatro, danza); arti cinematografiche e audiovisive; arte e creatività artistica, letteratura/filosofia, storia, culture, identità, scienze.

"Non vorremmo far perdere tempo alle associazioni del territorio interessate a presentare domanda di contributo. Con il Servizio Cultura e Turismo del Comune – dice il vicesindaco con delega alla cultura, Vincenzo Bongiorno –, abbiamo preparato un avviso pubblico semplice, così da garantire una programmazione delle attività proposte dai soggetti interessati fin dai primi mesi di quest’anno". Attraverso l’assegnazione di contributi in tre diverse aree tematiche, "vogliamo valorizzare la diversità di generi e forme espressive che caratterizzano il nostro tessuto culturale. Il bando, inoltre, è uno strumento per diffondere una visione sussidiaria di cultura, che sa sostenere e valorizzare la libera iniziativa delle associazioni e delle numerose realtà del territorio. Questa vivacità culturale di base è un valore aggiunto per la città".

La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, consultabile sul sito del Comune di Forlì, può essere presentata entro le 13 del 10 marzo (sito https://www.comune.forli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=86451).

Luca Bertaccini