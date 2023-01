Cultura, fondi per un nuovo bando

Pronti i contributi per attività culturali con un bando in scadenza il 20 gennaio. Lo rende l’assessorato alla Cultura del Comune di Forlì.

Le richieste di contributo annuale fanno riferimento ad attività che da svolgersi dal primo marzo 2023 al 28 febbraio 2024.

I soggetti che vogliono fare domanda per accedere ai contributi possono avere diversa natura legale: associazioni, cooperative culturali, organismi associativi, istituzioni e fondazioni culturali ma anche altri soggetti pubblici e privati. I requisiti formali sono due: che la realtà abbia sede nel territorio comunale e svolgere in esso una parte rilevante della propria attività; che il soggetto possieda un’esperienza significativa di almeno un anno in attività di promozione e divulgazione culturale.

Tutte le informazioni necessarie sono sul sito del Comune di Forlì, all’interno del box ’Domande di contributo per attività culturali dal 1° marzo 2023 al 28 febbraio 2024’.