Cultura, il Pd all’attacco: "Critiche di Tassani giuste, la giunta fa solo proclami"

"L’attacco dell’assessore Vincenzo Bongiorno a Giovanni Tassani è fuori luogo. Nonostante gli appelli al coinvolgimento della città nella candidatura a capitale italiana della cultura, l’atteggiamento dell’Amministrazione Zattini rimane di profonda chiusura verso ogni suggerimento o critica, anche quando argomentata e di merito. Ciò a maggior ragione dato che Tassani evidenzia problemi che sono sotto gli occhi di tutti". Il gruppo consiliare del Pd è sceso in campo nel dibattito sulla cultura in città dopo l’intervista a Giovanni Tassani, ex assessore alla cultura con i sindaci Sedioli e Rusticali, e la replica dell’attuale titolare dell’assessorato Vincenzo Bongiorno. E lo ha fatto attraverso una nota inviata dal consigliere Federico Morgagni.

"È nota – dicono i dem – la condizione precaria in cui versano i musei e la biblioteca: il Museo archeologico, i cui reperti sono custoditi in casse e non visitabili; le raccolte Piancastelli praticamente inaccessibili; il museo del Risorgimento e Villa Saffi, per i quali sono stati spesi tanti annunci, ma ancora oggi non è dato a sapere tempi di recupero; il Museo sotto la chiesa San Giacomo dimenticato; il Museo etnografico e il Museo del teatro, caduti nell’oblio. La Rocca di Ravaldino merita un necessario e più rigoroso intervento. Non va meglio per la biblioteca. Dal 2019 al 2024 i libri dati in prestito sono scesi da 88.000 a 60.000. Un quadro altrettanto preoccupante emerge guardando i principali contenitori culturali come Palazzo Romagnoli e la collezione Verzocchi. Il risultato, nonostante i mirabolanti proclami dell’assessore Bongiorno, è che da mesi la Verzocchi, le sculture di Wildt, le opere di Giorgio Morandi non sono visitabili, mentre la data di riapertura del Palazzo che ospiterà una parte della biblioteca continua ad essere rinviata". La nota del Pd mette in risalto quello che sarebbe l’enorme ritardo nei cantieri: "Per l’Auditorium della Musica l’Amministrazione aveva annunciato la prima stagione musicale per il 2023-24 ma a oggi siamo ancora alle notizie di future inaugurazioni, nonostante a lavori in corso dal 2021. Su palazzo Albertini nel 2019 Zattini aveva annunciato una ristrutturazione complessiva, con lavori che si dovevano concludere nel 2023. Invece siamo nel 2025 e l’intervento è ancora in atto. Stesso discorso per Palazzo Merenda dove, di ritardo in ritardo, i lavori sono ancora in corso. Speriamo si possa concluderli entro giugno 2026, altrimenti le risorse Pnrr andranno perse. Arrivati al 2025, è lecito chiedersi cosa abbia prodotto l’Amministrazione Zattini a parte i musei smontati, gli slogan e cantieri interminabili e in ritardo".

Il gruppo consiliare Pd tira quindi le proprie conlusioni asserendo che "la verità è che nelle loro dichiarazioni gli esponenti della giunta mostrano una approssimazione notevole sui programmi e sulle date che dovrebbero caratterizzare i lavori e le riaperture degli istituti culturali forlivesi, cosa che denota, come ha sostenuto Tassani, una visione della cultura e dei suoi contenitori fatta solo di annunci, priva di un progetto di valorizzazione coerente e complessivo. Inoltre – conclude il documento – al di là delle grandi mostre della Fondazione, Forlì fatica a trovare nuove strategie per attirare turisti: il 2024 si è concluso con una flessione degli arrivi non solo sul 2023, ma anche di quasi il 12% rispetto al 2019".

Stefano Benzoni