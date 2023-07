Cura dei boschi, dalla Regione ecco nuovi fondi

Arrivano dalla Regione oltre 2.2 milioni per finanziare i progetti di forestazione presentati da Comuni, Parchi, Consorzi forestali anche del Forlivese, per migliorare lo stato di salute dei boschi. I contributi, compresi tra 50 e 150mila euro, coprono l’intero importo dei lavori che dovranno essere terminati entro il 30 giugno 2024. Nel territorio forlivese a cui sono destinati circa 330mila euro per 3 interventi, troviamo il Comune di Forlì a cui sono stati destinati 115mila euro per segnaletica, sottopasso faunistico e lotta alle specie alloctone. Invece per interventi di ripulitura selvicolturali, diradamenti, eliminazione di specie alloctone invasive in località Collinaccia in Comune di Galeata sono state destinati circa 140mila euro all’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Infine, il Consorzio Forestale Alta Valle del Bidente impiegherà circa 63mila euro per miglioramenti nei castagneti di proprietà dei soci nell’area Galeata - S. Sofia.

"Continua il nostro impegno per migliorare, tutelare e valorizzare il patrimonio boschivo pubblico e privato, una risorsa fondamentale per la comunità, innanzi tutto da un punto di vista ambientale e paesaggistico. Con questo bando finanziamo tutti quegli interventi che permettono di migliorare la salute di boschi e foreste aumentando la loro capacità di assorbire anidride carbonica, contrastare il dissesto idrogeologico, prevenire gli incendi, rafforzare la biodiversità– spiega l’assessora regionale Barbara Lori –. Ma non dimentichiamo che boschi e foreste possono essere anche un’occasione di sviluppo in particolare per le aree appenniniche, a partire dalle imprese forestali locali e dall’opportunità di facilitare la fruizione anche turistica di luoghi di elevato valore paesaggistico. Ed è per questo che finanziamo anche i progetti per mantenere in buona efficienza la rete dei sentieri, i punti di osservazione, la segnaletica".

Il bando ha permesso di assegnare contributi al 100% da un minimo di 50 a un massimo di 150 mila euro. I lavori dovranno essere assegnati entro il 31 ottobre 2023 e conclusi entro il 30 giugno 2024. Il bando ha finanziato un pacchetto articolato di interventi che servono a migliorare l’efficienza ecologica di boschi e la conservazione di habitat comunitari di vario tipo (forestali, rocciosi, prativi, umidi): conversione da ceduo ad alto fusto; diradamenti, eliminazione delle specie alloctone invasive come la robinia e l’ailanto. Ma anche interventi sugli alberi vetusti che rivestono un particolare valore dal punto di vista della biodiversità. E ancora interventi di manutenzione straordinaria dei sentieri, delle aree attrezzate, o di recupero bivacchi, punti osservazione, oltre che della segnaletica.

Oscar Bandini