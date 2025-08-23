Cure termali, adesioni entro il 25

L’Asp San Vincenzo de’ Paoli e il Volontariato Vincenziano di Santa Sofia organizzano un ciclo di cure termali. Si tratta di una iniziativa utile alla salute e, allo stesso tempo, importante per contrastare e prevenire l’isolamento e la solitudine degli anziani, a cui le cure sono principalmente rivolte. Le cure si svolgeranno dall’1 al 13 settembre (tutte le mattine dal lunedì al sabato) presso le Terme san Agnese di Bagno di Romagna.

Per agevolare i partecipanti si propone l’utilizzo del trasporto pubblico Start Romagna, che ha creato un titolo di viaggio specifico per il servizio termale: il Romagna Terme Pass. Partenza alle 7,25 da Cusercoli e dopo le fermate in tutti i centri della Val Bidente, arrivo a Bagno di Romagna alle 8,30.

Per il ritorno partenza alle 10,25 da Bagno e arrivo a Cusercoli alle 11,25. L’abbonamento è acquistabile esclusivamente presso la struttura termale ad un costo di 23 euro, valido per 15 giorni dall’attivazione. Gli interessati dovranno comunicare la propria adesione entro il 25 agosto allo Sportello Unico Asp (335.8726933).

Per accedere è necessaria la richiesta del medico di base con indicazione esatta della patologia e del ciclo di cure da effettuare.

