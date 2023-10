Cusercoli, derubata la squadra di calcio

E’ stato rubato nei giorni scorsi il trattore tosaerba dell’impianto sportivo di Cusercoli dove si allena la prima squadra dell’Asd Civitella Calcio e dove disputa le partite casalinghe anche la juniores. Un furto che ha provocato amarezza e sconforto tra i dirigenti della squadra che ha visto proprio domenica scorsa la juniores prima in classifica dopo aver vinto in casa contro la Due Emme e con la prima squadra che ha battuto la forte formazione Bakia.

"Nonostante le soddisfazioni sul campo – scrivono i dirigenti della Asd Civitella Calcio – non possiamo purtroppo dimenticare quanto successo in settimana con il furto del trattore tosa erba. Come società, in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, stiamo facendo grossi sacrifici e ci stiamo mettendo tutto quello che possiamo per gestire al meglio i due impianti sportivi del territorio comunale utilizzati in pieno e curati come meglio penso sia difficile fare e, quando succedono queste cose, l’amarezza ha il sopravvento su tutto. Dispiace che succedano queste cose perché per noi che centelliniamo tutto e stiamo attenti a tutte le spese il danno è veramente di notevole entità e dovremo affrontare una spesa per noi importante".

Il furto è stato denunciato alla locale stazione dei Carabinieri che si sono mossi tempestivamente appena avvertiti dell’accaduto. Siamo a pochi metri dalla Sp4 del Bidente, dal fiume Bidente e da un noto chiosco di piadina romagnola e nell’area non mancano quindi le videocamere.

"Un gesto veramente ignobile – commenta l’assessore comunale allo sport Francesco Samorani –. Confido che i responsabili siano presto identificati o che il trattore venga riconsegnato spontaneamente alla società".

o.b.