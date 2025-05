Cusercoli, domani la sagra del prugnolo

Il prugnolo, pregiato fungo primaverile, sarà protagonista indiscusso dell’edizione 2025 della ‘Sagra del prugnolo’ che avrà luogo domani e il 18 maggio a Cusercoli. L’evento è da anni organizzato dalla Pro loco Chiusa d’Ercole in collaborazione con il Gal L’Altra Romagna, il Comune di Civitella e l’Unione Provinciale delle Pro loco. Numerosi i produttori che esporranno i funghi prugnoli di provenienza locale, che costano 40 euro al chilogrammo, come confermano la ditta Torricelli e l’azienda ‘Morelli funghi e tartufi’ di Santa Sofia, che fin dalla prima edizione hanno creduto nella potenzialità di questa sagra della Val Bidente. "La stagione garantisce ancora in Appennino una crescita importante di prugnoli – precisano Torricelli e Morelli –, e confidiamo che nei prossimi giorni la situazione si riconfermi".

"Siamo stati tra i primi in Romagna a capire le potenzialità del fungo prugnolo dedicandogli una sagra – commenta il presidente della Pro loco Alberto Capacci –. Nel corso degli anni oltre ai mercati e alla gastronomia abbiamo dato sempre più spazio alla valorizzazione del castello, che gestiamo per conto del Comune con varie attività culturali ed artistiche".

Domani si terrà il mercato ambulante per le vie del centro storico e il mercato dell’artigianato, della creatività e dell’ingegno in piazza don Luigi Brighi, che offrirà anche prodotti agroalimentari dell’Appennino e del settore orto e giardino. Ci sarà spazio anche per la cultura con le visite guidate ai giardini pensili del Castello, alla chiesa di S. Bonifacio e alle formelle della Sala della Meridiana, mentre nella Sala Botte si potrà visitare la mostra fotografica di Matilde Petretti ‘Le mani delle donne’ anche domenica 18 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Negli stand gastronomici piatti a base di prugnoli, e nel pomeriggio, nel centro storico, intrattenimento musicale con il blues e il rock anni ‘80 e ‘90 dei ‘Burning Spirit’. Si replica domenica 18.

Oscar Bandini