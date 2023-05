Cusercoli, domenica la sagra del prugnolo

Torna a Cusercoli la sagra del prugnolo, il pregiato fungo primaverile. L’evento è da anni organizzato dalla Pro loco Chiusa d’Ercole in collaborazione con il Comune di Civitella, L’Unione nazionale Pro loco italiane e il Gal L’Altra Romagna si svolgerà nelle domeniche 14 e 21 maggio. Il programma prevede la presenza di numerosi produttori che esporranno i funghi prugnoli che sono arrivati a costare in questo periodo 40-50 euro al chilogrammo come ci confermano Mirna Torricelli della omonima ditta e Simone Facciani di ‘Morelli funghi e tartufi’ entrambi di Santa Sofia che fin dalla prima edizione hanno creduto nella potenzialità di questa sagra della Val Bidente. "Si tratta di un appuntamento apprezzato da i tanti appassionati di questo fungo primaverile che è utilizzato dai cuochi in diversi piatti dagli antipasti, ai primi e ai secondi. Un fungo di terra, non semplice da trovare perché si mimetizza in mezzo all’erba nei ‘cerchi delle streghe’, e che è anche molto utilizzato dai pizzaioli".

Per tutta la giornata mercato ambulante per le vie del centro storico e mercato dell’artigianato, della creatività e dell’ingegno dalle 8 alle 19 in via Carini e dei prodotti agro alimentari e bio dell’appennino nel piazzale don Luigi Brighi. Ci sarà spazio anche per la cultura con le visite guidate gratuite a cura del Gruppo Romandiolae ai giardini pensili del Castello, alla chiesa di S. Bonifacio e, a partire dalle 16 (ritrovo davanti sede della Pro loco in via Piolanti), alle preziose formelle nella sala della Meridiana al castello già dei marchesi Guidi di Bagno. Nei due punti gastronomici (locali sotto la chiesa e al chiosco di largo Matteotti) sarà possibile degustare in particolare lasagne, polenta, tagliolini, uova e scaloppine conditi naturalmente con il profumato prugnolo, piadina romagnola e fritta oltre ai panzarotti. Dalle 15 musica con ‘The Special Duet Plus’. Si replica domenica 21 maggio. Info: [email protected]

Oscar Bandini