Cusercoli, ecco la nuova scuola dell’infanzia

Finalmente si inaugura sabato 8 luglio la nuova sede della scuola dell’infanzia statale di Cusercoli.

Al tanto atteso taglio del nastro previsto alle 10 in via Andrea Costa, saranno presenti il sindaco Claudio Milandri, l’assessora al welfare Stefania Marchi, la dirigente scolastica, il vescovo della Diocesi Forlì-Bertinoro Livio Corazza, il direttore dei lavori ingegnere Emanuele Casamenti e i rappresentanti delle istituzioni e del volontariato.

Il nuovo edificio scolastico ha comportato un investimento certamente importante con 650 mila euro provenienti dallo Stato e dalla Regione, oltre a 100 mila euro di risorse dal bilancio comunale, per realizzare la nuova scuola dell’infanzia statale collocata in via Andrea Costa, a fianco della sala polivalente comunale ‘Giulietta Masina’ sempre in via Costa e vicino alla scuola dell’infanzia paritaria ‘Sacro Cuore’.

L’edificio ha una superficie totale di 250 metri quadri suddivisa in due piani oltre al seminterrato dove sono ubicati i servizi, oltre alle attrezzature comuni, laboratori educativi, con la scuola già esistente come l’ascensore e altri servizi e avrà i massimi standard di prestazione energetica.

"L’edificio attuale della scuola è infatti localizzato sempre in via Costa, a fianco delle Poste e in prossimità dell’incrocio con la strada provinciale per Voltre e non più adatto per una scuola che accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni e difficilmente adeguabile alle attuali normative. Siamo convinti che la nuova scuola materna statale possa costituire un’opportunità di crescita – commenta Milandri – della domanda formativa e dei servizi per tutti i cittadini di Cusercoli e riteniamo che la soluzione ottimale sia infatti da ricercarsi in una collaborazione fra la gestione pubblica e la gestione privata della scuola paritaria che ospita anche l’asilo nido e con la quale saranno condivisi i servizi di cucina e di mensa con l’obiettivo comune di migliorare i servizi offerti. In piccole realtà come le nostre – conclude – è necessarie unire le forze e lavorare insieme per ottenere qualcosa di importante per la collettività".

Dopo i ritardi legati prima al Covid e poi all’aumento esponenziale dei materiali che avevano messo in difficoltà l’impresa costruttrice, il 1° settembre la nuova struttura sarà a disposizione delle bambine, dei bambini e delle loro famiglie.

Oscar Bandini