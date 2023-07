Cusercoli Festa paesana al via tra fede e convivialità Si comincia già da oggi con le messe serali, poi da giovedì cena in piazza, sfilata di moda e musica

Parte oggi l’edizione numero 154 della ‘Festa paesana’ di Cusercoli che ha luogo ogni anno in onore della Beata Vergine Madre della Misericordia, organizzata dalla comunità parrocchiale di Santa Maria in Sasso in collaborazione con il Comune di Civitella e la Pro loco Chiusa d’Ercole. Sette giorni fino a lunedì 31 luglio, tra spettacoli, gastronomia, recite e funzioni religiose per una manifestazione certamente tra le più longeve del circondario forlivese e non solo.

Il programma ’laico’ prenderà il via a partire da metà settimana. Nel largo Giacomo Matteotti alle 20,15 di giovedì si terrà ‘A magnem tot insem in piaza’, tavolata aperta a tutti, mentre venerdì alle 21 in largo Matteotti, appuntamento con il concerto ‘Una serata in musica dagli anni ‘60 agli anni 2000’ curata dal maestro Massimo Bertaccini con la partecipazione di Serena Mosconi (voce e flauto), Max Lombini (tromba), Mauro Di Tante (tromba e trombone), Furio Piolanti (sax baritono e basso elettrico) e Matteo Bertaccini (batteria). Infine sabato alle 21 gli appassionati di moda avranno pane per i loro denti, con la sfilata curata da Rosa Grazioso, nota parrucchiera del paese nota anche per i molti riconoscimenti ricevuti nel suo campo, in collaborazione con il negozio di abbigliamento ’Cristina altre idee’ di Meldola. Funzionerà venerdì e sabato anche uno stand gastronomico.

Per quanto riguarda gli aspetti religiosi si parte invece già da oggi con le messe serali che saranno poi riproposte anche giovedì, venerdì e sabato. Domenica, Festa della Beata Vergine con due sante messe mentre alle 20 si svolgerà la processione al suono della Banda comunale Normando Maurizi. Si termina lunedì prossimo alle 20, con la messa per tutti i defunti delle famiglie di Cusercoli e i benefattori della parrocchia presso il cimitero.

Oscar Bandini