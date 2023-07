Cusercoli, inaugurata la scuola dell’infanzia

"Oggi è una bella giornata di sole e soprattutto un momento di felicità di tutta la comunità perché inauguriamo finalmente la nuova sede della scuola dell’infanzia statale di Cusercoli. L’emergenza post alluvione non è ancora terminata, siamo stati colpiti duramente, ma la presenza oggi di tante persone e dei rappresentanti delle istituzioni ci rende orgogliosi e ci sprona ad affrontare le nuove sfide". Così il sindaco di Civitella Claudio Milandri nel discorso di apertura della cerimonia che ha visto la presenza in via Andrea Costa di tante famiglie, di bambini, di maestre e docenti dell’Istituto Comprensivo insieme ai volontari della Protezione Civile, delle associazioni, degli amministratori di Civitella, del sindaco di Galeata Francesca Pondini accompagnata dal vice Eraldo Cucchi e dal consigliere Massimiliano Torri, del parroco don Pawel, del comandante della locale stazione dei Carabinieri Marco Buconi, dei progettisti Emanuele Casamenti, Ortali, Angelini e del presidente della ditta costruttrice Ciro Menotti di Ravenna oltre ai parlamentari Rosaria Tassinari, Jacopo Morrone, del consigliere regionale Massimo Bulbi e di Valentina Ancarani in rappresentanza della Provincia di Forlì-Cesena.

Dopo i saluti dell’assessora alla scuola Stefania Marchi che non solo ha ringraziato i presenti ma ha ribadito l’importanza dell’educazione e della formazione nella formazione dei cittadini, tema su cui si è soffermata anche la dirigente scolastica Giuliana Marsico a nome anche del dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Il primo cittadino ha ripercorso il cammino non facile del cantiere che doveva essere terminato due anni fa, ma il Covid prima e l’aumento dei prezzi delle materie prime e la guerra in Ucraina poi ne hanno dilatato i tempi. "Nonostante tutte le difficoltà e le polemiche, da settembre i nostri bambini entreranno in questo nuovo edificio. Mancano ancora alcuni elementi d’arredo e anche l’intitolazione della nuova scuola sarà il frutto delle scelte dei cittadini. Da sempre il pubblico e il privato convivono a Cusercoli. Con questa nuova realizzazione, che è partita grazie all’impegno dell’allora vicesindaco Paolo Baldoni, cercheremo di superare fratture e mettere insieme i servizi di mensa, post e pre scuola, il centro estivo, la sezione primavera e il nido. Abbiamo investito circa 800 mila euro ed ora dobbiamo concentrarci sui contenuti e su una gestione unitaria dei servizi".

Il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha ricordato "l’importanza di investire sull’educazione, i saperi, le culture, le scuole e le università se vogliamo tenere il passo con i paesi più avanzati puntando a un capitale umano formato per il mercato del lavoro che richiede sempre di più personale specializzato". Ma Bonaccini è andato oltre, ribadendo il suo sostegno anche in futuro al Comune di Civitella.

"Gli asili nido in montagna devono essere gratuiti – ha aggiunto – e, come già accade in 304 asili della Regione, ai bambini e alle bambine va subito insegnato l’inglese con docenti formati dall’Alma Mater. Esperienza che va allargata a tutti i nidi dell’Emilia Romagna". Prima della benedizione il vescovo Livio Corazza ha invitato "famiglie ed educatori ad una nuova alleanza. Le bambine e i bambini si devono sentire sorelle e fratelli al di là dei credo, delle culture e del colore della pelle". Dopo l’inno nazionale suonato da Massimiliano Lombini e il taglio del nastro è seguita la visita ai locali e il rinfresco offerto dal Gruppo 8marzo.

Oscar Bandini