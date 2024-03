Cusercoli, nuovo negozio di frutta e verdura

E’ stato inaugurato a Cusercoli il nuovo negozio di frutta e verdura dell’azienda agricola ‘Cantoni’ in via Andrea Costa 72, strada che coincide con la Sp4 del Bidente, nell’edificio già sede di uno sportello bancario.

"Io e mia moglie – commentano i gestori Paolo Cantoni e Tourìa – abbiamo deciso di chiudere il negozio di Meldola, considerata la vicinanza con la nuova e grande struttura Conad e per la difficoltà da parte dei clienti più anziani di raggiungerci. E’ stata una scelta non solo economica, ma dettata anche dal cuore in quanto riapriamo nel nostro comune dove è situata la nostra azienda agricola in quel di Seggio. Infatti, nonostante i forti disagi e le difficoltà che abbiamo affrontato dal maggio scorso a causa dell’alluvione, i nostri terreni continuiamo a coltivarli per offrire ai nostri clienti prodotti di qualità della nostra terra. Ne approfittiamo anche per ringraziare il sindaco di Civitella Claudio Milandri che è sempre stato disponibile aiutandoci in vari modi visto che la nostra abitazione di Seggio è ancora inagibile".

A sua volta Milandri commenta: "Come amministrazione comunale vogliamo incoraggiare i titolari ed esprimere soddisfazione e felicità nei confronti di questa nuova attività che apre e che aiuta a mantenere vivo il nostro comune".

o. b.