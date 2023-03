Cusercoli organizza una serata in ricordo di Edgardo

Gli amici di Cusercoli di Edgardo Fanti, musicista e pittore, scomparso lo scorso 15 gennaio lo ricorderanno giovedì 9 marzo in una serata in suo onore a suon di musica, alle 21, al caffè pub cucina sudamnericana ‘Il giardino’ a Cusercoli, assiduamente frequentato da Edgardo. "Sarà una serata a cui Edgardo – commentano gli amici e la Coop ricreativa culturale II Giugno – con il suo consueto buonumore, avrebbe fatto piacere partecipare come musicista virtuoso della batteria, ma anche per intrattenere gli amici con i suoi immancabili aneddoti, sempre instancabile nel raccontarli".

La serata ‘Edgardo Eddy (Gardone)...tanti nomi per un uomo eclettico’ sarà introdotta da Mauro Pondini e vedrà salire sul palco i Khorakhanè per suonare qualche brano scelto tra quelli che preferiva e per improvvisare qualcosa con tutti i musicisti presenti: The Ammoniaca, Fabio Petretti, Massimo Bertaccini, Massimiliano Lombini, Igor Riccardi, Marco Pondini, Matteo Bertaccini, Matilde Petretti, Massimo Milanesi, Amerigo Balzani, Furio Piolanti, Giorgio Babbini, Mauro Di Tante, Giuseppe Zanca e Stefano Paolini. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Si consiglia di prenotare in anticipo al numero: 335.8107622

o. b.