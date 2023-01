Cusercoli saluta ’Gardo’, virtuoso della musica

E’ morto all’ospedale Pierantoni di Forlì a 83 anni Edgardo ‘Bisulon’ Fanti di Cusercoli, per tutti Gardo: mucista, artista talentuoso, affabulatore e bravo artigiano. Prima del servizio militare suonò con le orchestre di Nervillo Camporesi e Alieto Saragoni e già nel 1961 partì per l’estero con la prima orchestra di Pino Pisano (Germania, Scandinavia, ecc.) ed, in seguito, con Arrigo Spinelli Quintet (Norvegia, Finlandia, Svezia e con tournée in Giappone). Nel 1961 sposa la bellissima Gull-Britt Linder e in Svezia nel 1971 nasce il figlio Davide. Nel 1972 torna in Italia con la famiglia, suona con la Jazz Band di Meldola e altri gruppi musicali e bande locali.

"In Italia si guadagnò rispetto artistico e personale – commentano gli amici Mauro Pondini, Massimo Bertaccini e Furio Piolanti – come musicista nel gruppo ‘Nuovo vecchio sound’ a Cusercoli con innumerevoli serate non solo in regione, collaboratore in moltissimi progetti anche didattici. Pur non avendo una scuola musicale alle spalle, era autodidatta, il suo orecchio era tale che a primo ascolto sapeva trascrivere il brano sul pentagramma, accordi, armonia, ritmica. E funzionava. Sempre".

Alla musica unì la professione di tinteggiatore (imbianchino), bravissimo negli affreschi e ‘a secco’ e provetto pittore soprattutto di ritratti. Anche in pensione non ha mai fatto mancare la sua collaborazione ad importanti progetti con le realtà locali, soprattutto con le scuole medie di Cusercoli, quando Pondini e Bertaccini lo coinvolgono nella realizzazione di progetti didattici come il musical Notre Dame de Paris per il quale ricevetterol’nvito da Riccardo CoccianteDavid Zard a recarsi, con tutti i ragazzi di Cusercoli, al Teatro Tenda di Roma. Entusiasmo ed impegno dimostrati anche con le scuole di Meldola e con la Banda Roveroni di Santa Sofia.

La sua è una famiglia di grande tradizione musicale a partire dal nonno Mario e dallo zio Edgardo per arrivare al figlio Pier Davide detto Stròmber, gestore della storica ferramenta ‘Lega’ di Meldola ma soprattutto batterista del gruppo Khorakhanè e che ha condiviso col babbo passione musicale e manuale costruendo batterie artigianali di elevato livello. La salma è visitabile per un saluto alla camera ardente del Morgagni-Pierantoni oggi dalle 7 alle 19 e i funerali in forma strettamente privata si svolgeranno mercoledì.

Oscar Bandini