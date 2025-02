Cusercoli, torna ’Altrove Teatro’

Arrivano a Cusercoli domenica 16 febbraio alle 17,30 al Social Club di via II Giugno 20 gli attori di Altrove Teatro con lo spettacolo ‘Soprannomi equivoci a Cusercoli’. La pièce ha come protagonista principale Gaspare Fanti conosciuto in paese con il soprannome di ‘Buchén’. "Gaspare doveva quel curioso e ingombrante soprannome – precisa il genero Furio Piolanti – al fatto che da bambino pare piangesse molto e quindi avesse sempre la bocca aperta. Così per tutti divenne ‘Buchén’". Benito (nella foto storica in primo piano), figlio di Gaspare, fu spedito in Etiopia prima e in Libia poi. Fatto prigioniero, venne rinchiuso in un campo in India per ben 6 anni. Il programma prevede alle 15,30 una escursione con partenza dal Social Club alla scoperta di Cusercoli. Al termine merenda offerta dalla Coop culturale ricreativa II Giugno e dalla Pro loco Chiusa d’Ercole da prenotare entro venerdì 14 febbraio (Milena 335.8107622). Posti limitati, spettacolo gratuito.

o.b.