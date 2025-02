Cyberbullismo, social e cibo: sconfiggere i demoni dei ragazzi

Davanti a una tazza di tè con i biscotti si affronteranno i ‘demoni’ che tormentano i ragazzi - dai disturbi alimentari al cyberbullismo - individuando insieme a specialisti le possibili strategie per aiutare ad affrontarli. Questo avverrà, a partire da oggi, durante gli appuntamenti di ‘Un tè con l’esperto’. Il ciclo, promosso dall’Istituto Comprensivo Rosetti e da Heart4Children con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli, prende spunto dalla mostra ‘Caron dimonio e gli altri’, allestita con i lavori realizzati dei ragazzi della scuola media Marinelli che, durante i laboratori con mattoncini, hanno rappresentato non solo demoni antichi (come quelli della Divina Commedia), ma anche quelli moderni. L’intento è fornire agli adulti gli elementi per imparare a conoscere alcune delle principali cause di disagio dei ragazzi, dialogando con esperti. Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 17 alle 19 nell’Aula studio dell’ex asilo Rosetti. Si comincia oggi affrontando il tema dei disturbi alimentari con la dottoressa Elisabetta Zerbini, collaboratrice di Heart4Children e presidente di Kairos. Martedì 25 si parlerà di bullismo e cyberbullismo con la professoressa Lalla Bartolotti, docente del liceo scientifico Righi di Cesena e referente del team Antibullismo. Martedì 4 marzo il focus sarà l’ansia sociale, con la dottoressa Rosa Spinelli, collaboratrice dell’associazione Ama Hikikomori. Martedì 18 marzo si discuterà dell’uso consapevole dei social insieme a Ulrico Bardari, ispettore della Polizia di Stato. Gli incontri sono gratuiti. Gradita la prenotazione a mattoncinoteca4all@heart4children.it. Durante il loro svolgimento, in una sala attigua sarà allestito un punto gioco con i mattoncini, dove bambini e ragazzi potranno intrattenersi insieme ai volontari.