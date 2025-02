Cyberbullismo, tè e conversazione con l’esperta

Bullismo e cyberbullismo sono al centro del secondo incontro del ciclo ‘Un tè con l’esperto’ alle 17, nell’aula studio dell’ex asilo Rosetti con la professoressa Lalla Bartolotti, docente del liceo scientifico Righi di Cesena. Prosegue così il percorso per fornire agli adulti gli elementi per imparare a conoscere alcune delle principali cause di disagio dei ragazzi, dialogando in maniera amichevole – davanti a una tazza di tè con i biscotti - insieme agli esperti. L’incontro è gratuito e a libero accesso. Gradita la prenotazione via mail a mattoncinoteca4all@heart4children.it.