Da Amadori a Roccari, tanti volti noti. C’è anche Matilde, cantante 18enne

Durante la presentazione della lista La Civica Forlì Cambia è stato dato modo a tutti e 32 i candidati consigliere di presentarsi, sebbene in pochi secondi. Capolista è Paola Casara, 53 anni, docente, presidente di Forlì Cambia, nonché assessore. Già in consiglio, si ricandida anche il numero 2 della lista, Loris Ceredi, 67 anni, geometra. Presenti anche gli esponenti politici che "si sono tolti il simbolo del partito per partecipare". Come Alessandra Ascari Raccagni, 62 anni, commercialista, presidente del consiglio comunale: "Sono forlivese e repubblicana". Il coordinatore comunale di Italia Viva, Leonardo Gallozzi, è un 21enne studente universitario: "Qui per rappresentare quel mondo di giovani che si sentono lontani dalla politica". Daniele La Bruna, 69 anni, artigiano, rappresenta la Democrazia Cristiana. Sara Samorì, già assessora allo sport della giunta di Davide Drei, ex Pd, 44 anni, imprenditrice sportiva, è indicata da Azione: "Rivendico la mia anima civica".

Folta la pattuglia dei giovani, a partire da Matilde Montanari, 18 anni, studentessa e cantante, assente giustificata, perché inviata dalla Rai a seguire l’Eurovision Song Contest. Studiano anche Alessandro Landi, 24 anni, e Cesare Tassinari, 20. C’è Lucia Crispino, 28 anni, artigiana e presidente dei giovani di Confartigianato Forlì. Trova ‘colleghi’ in Elia Fiori, 32 anni, e Albertina Zuccherelli, 66. Sono imprenditori Kevin Bravi (37), e Roberto Fabbri, 56. Conoscono il mondo economico anche Andrea Gramellini, 54, consulente finanziario; Francesco Pace, 59 anni, formatore professionale.

Dal mondo della salute, a vario titolo, vengono Andrea Amadori, 57enne ginecologo (figlio dell’oncologo Dino); Maria Patuto 51 anni, operatrice socio-sanitaria; Annalisa Calandrini, 44, naturopata; Salvatore Chiodelli, 48, dipendente amministrativo Ausl; Daniela Gimelli, 65, dipendente Farmacie comunali; Marinela Kola, 39, assistente studio dentistico; Alessandra Gobbi, 46, informatrice farmaceutica. In pensione, da biologo, anche Riccardo Bevilacqua, 71 anni. Due esponenti hanno indossato una divisa: Raffaele Acri, 61, ex luogotenente, e Erio Sbaragli, 66, già brigadiere carabiniere forestale. Per finire Matteo Leucci, 45, gestore di impianti sportivi; Enrico Pieri, 53, ingegnere chimico; Roberto Roccari, 72, avvocato; Caterina Rondelli, 70, psicoterapeuta; Ivano Spazzoli, 67, consulente di comunicazione; Maurizio Tassani, 65, tenore.