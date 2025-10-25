Da Artaud a Deleuze, continua Crisalide festival

Due giornate dense di incontri quelle in arrivo al teatro Felix Guattari (via Orto del Fuoco 3), dove per tutto il weekend prosegue il cartellone di Crisalide Festival, la rassegna dedicata alle arti performative organizzata da Masque Teatro, con la direzione artistica di Lorenzo Bazzocchi ed Eleonora Sedioli e Sara Baranzoni. Il pomeriggio di oggi si apre alle 18.30 con l’incontro ‘A. Artaud. Questo corpo è un uomo’, a cura di Lucia Amara, autrice e traduttrice dell’antologia che raccoglie 21 dei 404 quaderni che Antonin Artaud scrisse tra il 1943 e il 1948, durante la degenza nell’ospedale psichiatrico di Rodez e nella casa di cura di Ivry. Alle 21 il palco si accende con ‘Il regno profondo. Perché sei qui?’, lettura drammatica di Claudia Castellucci e Chiara Guidi, co-fondatrici della Societas. Le due artiste danno vita a un intenso dialogo in cui parole e gesti si intrecciano, trasformando le domande più semplici in riflessioni profonde sul senso della vita quotidiana. Castellucci, drammaturga e coreografa, è ideatrice di scuole di tecnica drammatica e di movimento ritmico e ha ricevuto nel 2020 il Leone d’Argento per la Danza alla Biennale di Venezia. Guidi, invece, porta avanti una ricerca sulla voce e l’infanzia, ed è stata insignita di riconoscimenti come due Premi Ubu e il Premio Garrone.

La giornata di domani è dedicata a Gilles Deleuze. Alle 17 si terrà l’incontro di approfondimento ‘Eterogenesi immanente: emergenza, individuazione, divenire’, con Alessandro Sarti, matematico ed epistemologo e Marco Tronconi, dottore di ricerca in filosofia all’Università di Pisa. A seguire, alle 18.30, la prima nazionale di ‘Blown up! inarchiviabilmente Deleuze’ di Silvia Maglioni & Graeme Thomson. Le due filmmakers si muovono tra cinema e arte, esplorando il confine tra realtà e immaginazione e creando opere che nascono dal dialogo con il pubblico. "Durante le tre ore dell’evento – spiega la regia in una nota –, alle immagini filmiche si assoceranno letture, musica, suoni e pensiero generati dagli artisti e da tutti coloro che avranno desiderio di far parte di questo centesimo anniversario del grande filosofo francese".

I biglietti possono essere acquistati direttamente a teatro, con apertura della biglietteria a partire da mezz’ora prima dell’inizio degli spettacoli, oppure online su www.mailticket.it. L’ingresso a un singolo spettacolo costa 10 euro, mentre l’intera serata (due o tre performance) è proposta a 12 o 15 euro. Per informazioni: info@crisalidefestival.eu - 393.9707741.

Valentina Paiano