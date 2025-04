Da Artusi a Bertozzi: porte aperte per i grandi

Anche Casa Artusi e Casa Bertozzi apriranno le proprie porte in occasione delle ‘Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri’ in programma sabato e domenica in tutta l’Emilia Romagna. In particolare, il centro culturale dedicato al padre della cucina italiana, Pellegrino Artusi, vedrà sabato alle 11 l’inaugurazione della nuova postazione interattiva dedicata alla consultazione digitale dell’archivio e del manuale artusiano.

Un lavoro portato avanti per valorizzare e far conoscere le storie e le testimonianze scritte nelle lettere, nelle cartoline e nei documenti del fondo di Forlimpopoli Città Artusiana che saranno consultabili e alla portata di tutti nel percorso museale di Casa Artusi. Proprio la digitalizzazione dell’archivio è stata sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna attraverso la legge regionale che ha istituito nel 2022 ‘Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna’. Partecipano all’inaugurazione a casa Artusi: Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli, Laila Tentoni, presidente Casa Artusi, Gessica Allegni, assessora regionale alla cultura. Sono poi previsti gli interventi di Mattia Fiandaca, responsabile progetti Casa Artusi, e Donato Leone di Collettivo Digitale. Modera: Enrico Monti, vicesindaco e assessore alla cultura.

La casa che fu dell’artista Mario Bertozzi, via Massi 58, sarà aperta, sia sabato che domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 e potrà essere visitata gratuitamente. Sarà l’occasione per ammirare l’esposizione permanente delle sue opere, allestita all’interno della dimora. Il percorso artistico comprende ottanta sculture, fra cui i celebri tori e gallotauri, e sessanta opere di grafica, fra incisioni e disegni. In questo periodo, inoltre, Casa Bertozzi ospita una sezione della mostra ‘Lucio Battisti - retrospettiva di Mauro Andrea’. Per maggiori informazioni si può chiamare il numero 335 6214622 o scrivere a rodolfo.bertozzi@libero.it. Promosse dall’Associazione Nazionale Case della Memoria (che nel 2025 ha allargato l’iniziativa a tutta Europa), le Giornate delle Case dei personaggi illustri vogliono celebrare questi luoghi che hanno accolto i ‘Grandi’ per valorizzare la loro eredità e tramandarla alle nuove generazioni.

Sono 35 le realtà dell’Emilia Romagna che prendono parte all’iniziativa. Fino al 4 aprile è possibile prenotare le visite collegandosi al sito www.casedellamemoria.it, dove è presente l’elenco delle case partecipanti con tutti i dettagli.

Matteo Bondi