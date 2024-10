Da Baglioni a Papaleo: ecco le sorprese al Fabbri

Sta per partire la stagione teatrale 2024/2025 al Teatro Diego Fabbri – organizzata dall’Amministrazione Comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri, con la direzione artistica di Claudio Casadio e Ruggero Sintoni e con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi – che aprirà il sipario venerdì 1° novembre con la commedia ‘I ragazzi irresistibili’ interpretata da Umberto Orsini e Franco Branciaroli.

Agli spettacoli già programmati sono stati aggiunti altri tre prestigiosi appuntamenti dedicati alla musica, ma non solo.

I nuovi eventi ‘Fuori abbonamento’ sono i seguenti: il 29, 30 novembre e 1 dicembre (ore 21) Claudio Baglioni tornerà a Forlì col suo concerto ‘Piano di volo soloTris’. Si tratta di un concerto-racconto in cui il cantautore narra fra musica e parole il suo ‘piano di volo’ in cui l’interprete, il compositore, il musicista e l’intrattenitore si incontrano in un unico protagonista.

Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne, Vivaticket e presso la biglietteria del Fabbri.

Seguirà il 10 dicembre (ore 21) lo spettacolo ‘Dream gospel choir from Harlem’ in cui verranno presentati tanti successi che hanno fatto la storia del gospel con cantanti straordinari che regaleranno al pubblico un’esperienza musicale unica. Biglietti disponibili su TicketOne.

Il terzo evento fuori programma si terrà il 28 dicembre (ore 21) con Rocco Papaleo e Giovanni Veronesi, accompagnati da Musica da Ripostiglio, nello spettacolo ‘Due maledetti amici’, una chiacchierata musicale fatto anche di improvvisazione, racconti e aneddoti.

Biglietti disponibili su circuito VivaTicket e presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri.

Occorre poi aggiungere che proseguono le prevendite per i musical in cartellone: ‘Grease’ (21 e 22 dicembre) e ‘Cabaret’ in programma il 25 gennaio (ore 21) a cui è stata aggiunta una seconda replica domenica 26 gennaio (ore 16).

"Si tratta di serate di grande prestigio e con tanto coinvolgimento da parte di tutti – ha precisato Vincenzo Bongiorno, assessore alla cultura e vicesindaco –. Il teatro è arte, cultura e vita e offre tante occasioni preziose in una città di arte e cultura com’è Forlì".

La campagna abbonamenti si è chiusa il 12 ottobre con oltre 2.300 sottoscrizioni, segnando un importante aumento del 4% rispetto allo scorso anno e registrando già anche qualche ’tutto esaurito’, come per Teresa Mannino e Luca Argentero.

Per quanto riguarda la rassegna ‘prosa’ la percentuale è salita all’8%. Si tratta comunque di un numero ancora in fieri dal momento che gli studenti universitari e quelli scuole supriori, grazie alla collaborazione del Centro Diego Fabbri, possono ancora aderire all’Abbonamento Studio. Sabato 19 ottobre avranno inizio le prevendite dei biglietti.

Rosanna Ricci