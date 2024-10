Da Barcellona 26 artisti in vetrina a Terra del Sole

Per il debutto sul suolo italiano ha scelto la medicea Terra del Sole il plotone di 26 artisti di Barcellona protagonisti della mostra ‘Dove ti porta l’arte’ in programma da domani a domenica 20 nel Palazzo pretorio. In esposizione una cinquantina di opere sia figurative che astratte: per il visitatore l’opportunità di fare il punto sulle ricerche artistiche in corso in Europa in questo periodo, in particolare in Catalogna. La rassegna è curata dalla gallerista e critica d’arte spagnola Montserrat Bosch Cavedo, e gestita a livello organizzativo sul suolo patrio dall’agenzia d’arte ‘La Maya Desnuda’ di Silvia Arfelli, in virtù anche dell’amicizia che da anni lega le due professioniste.

Gli artisti che aderiscono all’esposizione sono Magda Alvaro, David Aràn, Asier Burgos, Antonia de Lora, Carmen Egea, Mar Enriquez, Eulalia Espasa, Carmen Herbòn, Thomas Lindberg, Pepita Manzanares, Jose Garcia Marsal, Angels Martinez, Jaume Muelas, Barra Nogueras, Lourdes Perlas, Teresa Pijuan, Antonio Pujol, Victoria Rodrigo, Romà Roca, Teresa Rubert, Dolors Rubio, Isabel Sanudo, Ana Sediles, Rosa Villalba, Linea Viva, Yanina Vorò. Alle 17 il taglio del nastro nel Salone d’Onore alla presenza del sindaco Francesco Billi, e del presidente della Pro loco Andrea Bandini. Alla cerimonia parteciperanno anche alcuni artisti, giunti a Terra del Sole per visitare la cittadella: un gemellaggio segnato dal connubio fra arte e storia, fra antico e contemporaneo. La mostra è organizzata in collaborazione con la Pro loco e vanta il patrocinio del Comune. Orario: tutti i giorni 15.30-19.30 fino al 20 ottobre. Chiuso il lunedì. Info: 335.7026444 – 334.2604929.

Francesca Miccoli