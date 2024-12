Da Broadway al film: torna in scena ’Grease’

Arriva al Teatro Fabbri stasera alle 21 e domani alle 16 il musical ‘Grease’, diretto da Saverio Marconi con regista associato Mauro Simone e animato dalla Compagnia della Rancia, che ha riunito un totale di due milioni di spettatori nel complesso delle sue stagioni grazie alla famosa trama basata su una storia d’amore e d’amicizia inclusiva che è diventata nel tempo un cult intergenerazionale.

Lo spettacolo originale ha debuttato a Broadway nel 1971, per poi raggiungere la fama mondiale nel 1978 con il film campione di incassi con John Travolta e Olivia Newton-John nei panni di Danny e Sandy. I 18 giovani e talentuosi performer della Compagnia della Rancia approdano questo weekend al Fabbri per interpretare le celebri canzoni rese indimenticabili dal film, nella versione italiana di Franco Travaglio e Michele Renzullo, e per dare nuovamente vita a un classico ormai senza tempo. "È sempre stimolante e divertente lavorare con il cast in un clima di grande professionalità e nuove energie", racconta il regista Saverio Marconi, anche fondatore della Compagnia originaria di Macerata, che nel tempo ha portato in scena altri celebri musical come ‘West Side Story’ e adattamenti teatrali come ‘A qualcuno piace caldo’ con Alessandro Gassmann.

"Ogni allestimento di ‘Grease’ è l’occasione per introdurre nuove idee registiche, di concerto con tutto il team creativo e i performer in scena – prosegue il regista associato Mauro Simone, – per portare sul palcoscenico quello che è ormai un classico del teatro musicale, ma che resta aperto a spunti e suggestioni sempre nuovi e attuali".

Lo spettacolo è fuori dall’abbonamento al Fabbri. Il biglietto costa 45 euro; 40 per le ultime quattro file di Platea e di Galleria. Prevendite presso la biglietteria diurna del Fabbri; prenotazioni: 0543.26355 dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18, con diritto di prevendita di un euro; biglietti online su Vivaticket. Info: www.accademiaperduta.it.

Sofia Vegezzi