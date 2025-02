Da Cervia in due tappe l’arrivo dei devoti salinari

In occasione della festa della Madonna del Fuoco il Gruppo Culturale Civiltà Salinara riproporrà l’antica tradizione del pellegrinaggio, che un tempo veniva effettuato con cadenza triennale, per omaggiare la patrona della città di Forlì nonché protettrice dei salinari di Cervia.

Il percorso del pellegrinaggio (denominato Cammino del Sale), di 35 chilometri complessivi, verrà suddiviso in due tappe. La prima, lunga 23 chilometri, sarà in programma domani con partenza a piedi da Cervia per raggiungere la pieve dei Santi Pietro e Paolo di Pievequinta. Il ritrovo dei partecipanti è previsto presso la Torre San Michele alle ore 8. Da qui attraverso le località di Pisignano, Castiglione di Cervia, Castiglione di Ravenna e San Zaccaria i podisti raggiungeranno l’antica pieve di Pievequinta dal caratteristico campanile a pianta rotonda.

La seconda camminata, lunga 9 chilometri, si svolgerà martedì 4 con ritrovo a Borgo Sisa e arrivo a Forlì. Per i cervesi l’appuntamento è previsto alle ore 7.15, sempre dalla Torre San Michele, per il trasferimento con pulmini fino a Borgo Sisa da dove alle ore 8 avverrà la partenza a piedi alla volta dell’abbazia di San Mercuriale.

A quel punto i partecipanti si uniranno ai rappresentanti delle amministrazioni comunali delle due città e della parrocchia di Cervia, per raggiungere il duomo e assistere alla messa in onore della Beata Vergine del Fuoco in programma alle ore 11.

Per avere informazioni sull’iniziativa, che è aperta anche alla partecipazione di camminatori forlivesi, si possono contattare Franco Di Ticco per Cervia (340.3751735) e Gabriele Zelli per Forlì (349.3737026).